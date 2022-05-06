У острова Змеиный загорелся роSSийский фрегат, – СМИ

На помощь судну оккупанты отправили спасательные корабли из Крыма.

У острова Змеиный загорелся роSSийский фрегат, – СМИ
Фото: Думская

У острова Змеиный в Черном море загорелся русский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник". Об этом пишет одесское медиа "Думская".

По данным журналистов, над этим районом в акватории моря кружила вражеская авиация, на помощь судну из Крыма вышли спасательные корабли.

Причина возгорания, а также то, какой из трех фрегатов Черноморского флота РФ загорелся, пока не ясна. Информация о взрыве на судне появилась в соцсетях еще вчера, сегодня медиа получило подтверждение.

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ сегодня была указана одна новая потеря вражеского корабля или катера. Таким образом, флот россиян обеднел уже на 11 единиц.

Напомним, что 13 апреля защитники попали в крейсер "Москва" из украинских противотанковых ракет "Нептун". Судно пошло ко дну. Оккупанты причиной потери своего флагмана называли "пожар на борту" и отказываются признавать потери экипажа.

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