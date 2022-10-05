Британія направила до місця інциденту з Nord Stream фрегат Королівського флоту

Міністерство оборони прагне заспокоїти партнерів після ймовірного російського нападу на трубопровід, інформує ZN.ua.

Британія направила до місця інциденту з Nord Stream фрегат Королівського флоту
© wikipedia

Після інциденту з газогонами «Північний потік-1» та «Північний потік-2» Королівський флот Британії відправив фрегат у Північне море. Таким чином міністерство оборони країни прагне заспокоїти партнерів після ймовірного російського нападу на трубопровід. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Військово-морські сили заявили, що фрегат HMS Somerset, який кілька днів тому брав участь у навчанні з норвезькими моряками в Ставангері, перебуває в цьому районі та працює разом з ВМС Норвегії.

«Зараз, в момент підвищеного занепокоєння для всіх однодумців-партнерів, ми мусимо діяти швидко та злагоджено, щоб активно продемонструвати нашу спільну відданість взаємній безпеці», — наголосив Бен Уоллес, міністр оборони Великої Британії.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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