Британія направила до місця інциденту з Nord Stream фрегат Королівського флоту

Після інциденту з газогонами «Північний потік-1» та «Північний потік-2» Королівський флот Британії відправив фрегат у Північне море. Таким чином міністерство оборони країни прагне заспокоїти партнерів після ймовірного російського нападу на трубопровід. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Військово-морські сили заявили, що фрегат HMS Somerset, який кілька днів тому брав участь у навчанні з норвезькими моряками в Ставангері, перебуває в цьому районі та працює разом з ВМС Норвегії.

«Зараз, в момент підвищеного занепокоєння для всіх однодумців-партнерів, ми мусимо діяти швидко та злагоджено, щоб активно продемонструвати нашу спільну відданість взаємній безпеці», — наголосив Бен Уоллес, міністр оборони Великої Британії.