Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС

Кораблі поповнять існуючий парк суден.

В Туреччині відбулася церемонія підписання контракту на будівництво трьох нових фрегатів типу Istanbul для потреб ВМС. Про це повідомляє пресслужба агентства оборонної промисловості країни, інформує ZN.ua.

Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Фото - Міноборони Туреччини

Замовлені фрегати стануть 6-м, 7-м і 8-м кораблями проєкту MILGEM. Усі три кораблі будуватимуть одночасно, верфі мають передати їх флоту вже через 36 місяців. Перший фрегат цього типу спустили на воду 23 січня 2021 року. Головний корабель нового проєкту планують ввести в стрій вже цього року.

?Ісмаїл Демір, керівник агентства оборонної промисловості Туреччини, підкреслив на церемонії, що цей контракт дасть турецьким приватним верфям можливість вперше будувати фрегати.

"Завдяки розробці високотехнологічних систем внутрішній показник нашої країни в цій галузі досягнув високого рівня.

У рамках цього, наприклад, тепер ми будемо оснащувати наші фрегати системами датчиків і озброєння власного виробництва, власними системами ППО.

Наші зусилля з локалізації не обмежаться цим. Наприклад, ми продовжимо наші зусилля в багатьох сферах, таких як головна артилерійська установка, система кріплення вертольота та різні компоненти основної силової установки", – сказав Ісмаїл Демір, керівник SSB.

Фрегат даного типу призначений для проведення морських операцій спостереження, патрулювання та охорони морських акваторій. Конфігурація систем корабля підібрана для виявлення, класифікації, ідентифікації та знищення морських цілей.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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