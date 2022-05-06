РоSSия снова пылает: на крупнейшем рынке Владикавказа вспыхнул пожар, густой дым накрыл окрестности

РоSSия снова пылает: на крупнейшем рынке Владикавказа вспыхнул пожар, густой дым накрыл окрестности

Пожары в россии в последнее время – привычное явление. Так, за последние несколько недель произошло несколько серьезных пожаров в Москве и окрестностях.

РоSSия снова пылает. Так, пожар на крупнейшем рынке Владикавказа «Викалина» напугал жителей близлежащих районов. Густой дым поднимается над рынком, он накрыл окрестности и уже дошел до центра города. Кадры появились на многочисленных Телеграм-каналах.

Известно, что пожары в россии в последнее время – привычное явление. Так, за последние несколько недель произошло несколько серьезных пожаров в Москве и окрестностях. 20 апреля горел подвал фестивальной площадки возле мэрии города. 22 апреля загорелся целый квартал в городе Королев, который расположен в нескольких километрах от московской кольцевой дороги. А 25 апреля на кольцевой роSSийской столице сгорел крупный торговый центр.


Александра Павленко, politeka.net

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