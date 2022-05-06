Щенок Байрактар, который первым предупреждал об атаках врага, готовится к службе в полиции: фото

Пока пес Патрон из ГСЧС помогает спасателям и саперам, щенок по прозвищу Байрактар предусматривает и предупреждает наших защитников об атаках врага. Уникальное животное появилось в Кинологическом центре полиции Киевской области.

В течение всей войны пес находился в Ирпене вместе с сотрудниками полиции. Он извещал их об опасности, а когда наступала тишина, становился ласковым и игривым. Об этом сообщается на странице в Facebook полиции Киевской области, информирует Апостроф .

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Сейчас, когда Байрактар немного подрос, он готовится приступить к службе, чтобы вместе с нашими защитниками противостоять роSSийской агрессии.

"Байчик подрос и приступил к учебе. Протестировав щенка, инструкторы выбрали для него служебно-розыскное направление работы. По завершению подготовки пес будет задействован для помощи в розыске участников ДРГ и мародеров. Сегодня Байрактар уже успешно прошел несколько небольших тренировочных следов и, кажется, ему это понравилось", - рассказывают специалисты поподробнее.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Известно, что щенок немецкой овчарки родился в Кинологическом центре за несколько месяцев до начала войны. И это маленькое животное уже успело стать для стражей порядка настоящим талисманом. Собака чувствует очень важные в эти дни вещи – начало приближения врага. Чувствует – и поднимает шум за несколько минут до того, как начинают раздаваться взрывы.

"Грозный щенок не умолкает, пока не завершится бой, поддерживая полицейских и военных в противостоянии агрессору. Так же громко радуется Байрактар и достижениям наших защитников", - заявляли ранее сотрудники полиции.