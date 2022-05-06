РФ не была способна воплотить собственный военный план против Украины — генерал США

Для такого плана нужны очень натренированные и дисциплинированные солдаты, информирует ZN.ua.

РФ не была способна воплотить собственный военный план против Украины — генерал США
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Начальник штаба Сухопутных сил США генерал Джеймс МакКонвилл считает, что РФ не была способна выполнить свой военный план по захвату Украины. Об этом он заявил во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам, сообщает «Голос Америки».

«План, который был у РоSSии – очень сложный. Для такого плана нужны очень натренированные и дисциплинированные солдаты. У них не было таких способностей. У них не было достаточно подготовленных солдат», - отметил МакКонвилл.

Генерал также добавил, что для выполнения подобного военного плана РФ требовалась гораздо лучшая логистическая система.

«Возможно, у украинцев нет таких мощностей и способностей, как у РоSSии, но у украинцев есть воля. Когда строишь сплоченную команду – это важно. Это отличается от того, что мы видели в других местах», – отметил МакКонвилл.

Генерал также подчеркнул, насколько важны союзники и партнеры США в обеспечении логистики для поддержки Украины.

«Наша поддержка Украины непреклонна и наша преданность защищать каждый дюйм территории НАТО железная», – говорится в совместном заявлении Джеймса МакКонвилла и министра Армии США Кристин Вормут.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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