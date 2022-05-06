РФ не была способна воплотить собственный военный план против Украины — генерал США
Для такого плана нужны очень натренированные и дисциплинированные солдаты, информирует
Начальник штаба Сухопутных сил США генерал Джеймс МакКонвилл считает, что РФ не была способна выполнить свой военный план по захвату Украины. Об этом он заявил во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам,
«План, который был у РоSSии – очень сложный. Для такого плана нужны очень натренированные и дисциплинированные солдаты. У них не было таких способностей. У них не было достаточно подготовленных солдат», - отметил МакКонвилл.
Генерал также добавил, что для выполнения подобного военного плана РФ требовалась гораздо лучшая логистическая система.
«Возможно, у украинцев нет таких мощностей и способностей, как у РоSSии, но у украинцев есть воля. Когда строишь сплоченную команду – это важно. Это отличается от того, что мы видели в других местах», – отметил МакКонвилл.
Генерал также подчеркнул, насколько важны союзники и партнеры США в обеспечении логистики для поддержки Украины.
«Наша поддержка Украины непреклонна и наша преданность защищать каждый дюйм территории НАТО железная», – говорится в совместном заявлении Джеймса МакКонвилла и министра Армии США Кристин Вормут.