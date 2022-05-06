Пропал без вести посреди моря: отцу моряка с крейсера "Москва" пришел дикий ответ из Минобороны РФ, фото

Отцу, вероятно затонувшего, срочника, служившего на уничтоженном украинцами крейсере "Москва", сообщили, что морское судно не входило в территориальные воды Украины, а солдат считается безвести пропавшим, информирует Апостроф .

Об этом говорится в ответе роSSийской прокуратуры на обращение Дмитрия Шкребца – отца, пропавшего на "Москве" матроса-срочника Егора Шкребца, сообщается в одном из Telegram-каналов.

"Поисковые мероприятия положительного результата не принесли, в настоящее время местонахождение вашего сына не установлено", – говорится в документе.

Более того, солдата даже не собираются "искать" - "В связи с отсутствием оснований меры прокурорского реагирования не осуществлялось".

Сообщается, что командиром войсковой части 84201 издан приказ, в соответствии с которым Егор Шкребец объявлен безвестно отсутствующим в воинской части. Стоит уточнить, что парень, как солдат срочной службы, вообще не должен был оказаться на корабле, который принимает участие в военных действиях. Тем не менее, он работал там поваром. На крейсере вообще до половины команды могли быть срочниками.