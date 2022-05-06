По данным СМИ, разведывательные данные США помогли украинцам потопить "Москву". В Пентагоне отрицают

Американская разведка подтвердила расположение судна, но, по данным источников журналистов, якобы не знала, что по судну готовят удар.

По данным СМИ, разведывательные данные США помогли украинцам потопить "Москву". В Пентагоне отрицают
Ракетний крейсер 'Москва' Чорноморського флоту 06 квітня 2022 р
Фото: sevastopol.info

Американские разведывательные данные помогли защитникам Украины попасть в крейсер "Москва". Об этом пишет Insider со ссылкой на заявление чиновника США для NBC. Эту информацию из своих источников также подтвердили The Washington Post и Associated Press.

Согласно заявлению анонимного собеседника NBC, украинские военные запросили в США данные по кораблю, который располагался к югу от Одессы в Черном море. Штаты подтвердили, что это судно действительно крейсер "Москва", и помогли определить его точное расположение.

14 апреля ВСУ атаковали корабль ракетами "Нептун", производимыми Украиной, после чего "Москва" пошла ко дну. Количество погибшего экипажа до сих пор неизвестно, ведь россияне скрывают данные о потерях. Официальной версией Москвы о потере судна является "пожар на борту".

Источник СМИ также говорит, что американцы якобы не знали, что по судну готовят удар.

Белый дом и Госдеп данные по этому поводу не комментируют.

Обновление. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что разведка Соединенных Штатов не предоставляла Украине разведданные ни о местонахождении флагмана "Москва", ни о военных генералах РФ. Об этом пишет The Week.

"Соединенные Штаты предоставляют разведданные с поля боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну, но мы не предоставляем разведданные о местонахождении высших военных руководителей на поле боя и не участвуем в принятии решений о выборе целей украинскими военными", - заявил он.

Кирби отметил, что у украинской разведки больше данных, чем у американской.

"У украинцев, откровенно говоря, гораздо больше информации, чем у нас, совмещая информацию, которую предоставляем мы и другие партнеры, с разведданными, которые они сами собирают на поле боя, а затем они принимают собственные решения и предпринимают собственные действия", - заявил Кирби.

Он также добавил, что США предоставляют Украине полезные разведданные, своевременные разведданные, "позволяющие им принимать решения, чтобы лучше защититься от роSSийского вторжения".

Напомним, вчера газета The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников написала, что США предоставили Украине разведывательные данные, которые помогли отследить и уничтожить некоторых русских генералов во время войны. На вопрос о переданных украинцам разведывательных данных представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что Минобороны США не будет говорить о такой информации. Но признал, что Штаты предоставляют Украине информацию и разведывательные данные, которые она может использовать для своей защиты.



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