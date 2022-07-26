Свідченням того, що більшість на боці України: білоруси допомогли зібрати на потужну зброю для ЗСУ

Олександр Лукашенко

У рамках акції «Байрактор для України» у Польщі зібрали понад 23,7 млн. злотих із необхідних 22,5 млн. злотих.

За словами ініціатора збору, відомого польського журналіста Славомира Сераковського, донатили не лише поляки, а й литовці та білоруси.

«З першого дня я запросив білорусів, які мешкають у Польщі, щоб вони створили свою віртуальну скарбничку в рамках акції і в результаті вони зібрали більше коштів із усіх скарбничок. Це свідчення того, що лукашенко на боці путіна, але більшість білорусів – на боці України», - повідомив журналіст в інтерв'ю «Укрінформу».

Пожертви зробили понад 200 тисяч людей, але організатори вирішили залишити платформу активною ще кілька днів, щоб усі охочі змогли допомогти українцям.

Додамо, що 25 липня у Волинській області збили два БПЛА, які залетіли з боку Білорусі. Уламки одного з них пошкодили будинки приватної забудови, одна людина загинула.

Нагадаємо, Байрактар ??ТБ2 - це турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з двигуном внутрішнього згоряння та повітряним гвинтом типу, що штовхає. Bayraktar TB2 з 4 керованими боєприпасами на підвісці може перебувати у повітрі від 12 до 24 годин.

Цікаво, що завдяки українському досвіду у турецького виробника безпілотників "Байрактар" суттєво зросли замовлення та відповідно прибутки.

Bayraktar TB2 чудово показав себе в бою проти російської бронетехніки та артилерії, тому "весь світ" став замовляти таку потужну зброю. Про це заявляв конструктор Сельчук Байрактар, співзасновник стамбульської компанії "Baykar", яка виготовляє безпілотники.


Катерина Петренко, politeka.net





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