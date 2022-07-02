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2022-07-02
Залужний: «Окупанти намагалися знищити власну зброю на острові Зміїний, але не впорались. Ми їм допомогли»
Валерій Залужний показав кадри, як зачистили Зміїний від «руського духу», інформує
© Maxar Technologies
Російські загарбники намагалися знищити власну техніку, озброєння та майно на острові Зміїний, з якого вони забрали свої гарнізони в останній день червня. Про це
«Вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний. Однак, традиційно не впоралися з поставленим завданням. Ми «допомогли» окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там «русскім духом» не пахне», – зазначив Залужний.
Юлія Москаленко, ZN.ua