Залужний: «Окупанти намагалися знищити власну зброю на острові Зміїний, але не впорались. Ми їм допомогли»

Валерій Залужний показав кадри, як зачистили Зміїний від «руського духу», інформує ZN.ua.

Залужний: «Окупанти намагалися знищити власну зброю на острові Зміїний, але не впорались. Ми їм допомогли»
© Maxar Technologies

Російські загарбники намагалися знищити власну техніку, озброєння та майно на острові Зміїний, з якого вони забрали свої гарнізони в останній день червня. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний. Однак, традиційно не впоралися з поставленим завданням. Ми «допомогли» окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там «русскім духом» не пахне», – зазначив Залужний.





Интересные новости
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
У Росії кажуть, що більше не проводитимуть обмін полоненимиУ Росії кажуть, що більше не проводитимуть обмін полоненими
Реакція світових лідерів на російський ракетний удар по КременчукуРеакція світових лідерів на російський ракетний удар по Кременчуку
Блок рекламы


Похожие новости
Залужний обговорив із генералом США стратегічні завдання Сил оборони УкраїниЗалужний обговорив із генералом США стратегічні завдання Сил оборони України
WSJ: Флот Росії не зможе безпечно атакувати південь України без контролю над островом ЗміїнийWSJ: Флот Росії не зможе безпечно атакувати південь України без контролю над островом Зміїний
Ракетний удар по житловому будинку та базі відпочинку, це помста за визволення острова Зміїний - Євген Єнін.Ракетний удар по житловому будинку та базі відпочинку, це помста за визволення острова Зміїний - Євген Єнін.
Ні про який "жест доброї волі" мова не йде: у Британії пояснили, чому росіяни залишили ЗміїнийНі про який "жест доброї волі" мова не йде: у Британії пояснили, чому росіяни залишили Зміїний
Die Welt: Україна повернула контроль над островом Зміїний, що це означає?Die Welt: Україна повернула контроль над островом Зміїний, що це означає?
Як виганяли окупантів із острова Зміїний: опубліковано фото та відеоЯк виганяли окупантів із острова Зміїний: опубліковано фото та відео
Гримлять вибухи: окупанти спішно втекли з острова Зміїний, що сталосяГримлять вибухи: окупанти спішно втекли з острова Зміїний, що сталося
Росіянам не вдасться знищити Запорізьку АЕС: експерт назвав причинуРосіянам не вдасться знищити Запорізьку АЕС: експерт назвав причину
ЗСУ завдари удару по військам РФ на острові ЗміїнийЗСУ завдари удару по військам РФ на острові Зміїний
Залужний назвав, скільки РФ випустила ракет по Україні за чотири дніЗалужний назвав, скільки РФ випустила ракет по Україні за чотири дні
Последние новости
Подгружаем последние новости