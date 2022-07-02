Залужний: «Окупанти намагалися знищити власну зброю на острові Зміїний, але не впорались. Ми їм допомогли»

Російські загарбники намагалися знищити власну техніку, озброєння та майно на острові Зміїний, з якого вони забрали свої гарнізони в останній день червня. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний. Однак, традиційно не впоралися з поставленим завданням. Ми «допомогли» окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там «русскім духом» не пахне», – зазначив Залужний.