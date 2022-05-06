Из Мариуполя и "Азовстали" эвакуировали около 500 человек

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что из Мариуполя и "Азовстали" удалось эвакуировать около 500 гражданских. Об этом он написал в телеграмме.

“Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и «Азовстали». Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских”, - отметил Ермак.

Такую же цифру озвучил и генсек ООН Антониу Гуттериш.

"В совместной операции ООН и Красного креста эвакуированы около 500 человек из "Азовстали", Мариуполя и близлежащих районов. Я надеюсь, что дальнейшая координация с Москвой и Киевом приведет к увеличению количества "гуманитарных" пауз, чтобы обеспечить проход гражданским лицам", - написал Гуттериш.

In a joint @UN - @ICRC operation, 2 safe passage convoys successfully evacuated nearly 500 people from the Azovstal plant, Mariupol & surrounding areas.



I hope that continued coordination with Moscow & Kyiv will lead to more humanitarian pauses to allow civilians safe passage. — Ant?nio Guterres (@antonioguterres) May 5, 2022

Напомним, на сегодняшний день анонсирован очередной этап эвакуации людей из Мариуполя.