Большинство роSSийских сил отошли к северу от Мариуполя – Пентагон

В городе остался маленький контингент.

Большинство роSSийских сил отошли к северу от Мариуполя – Пентагон
© Полк "Азов"/Facebook

Большинство русских сухопутных войск в Мариуполе отошли к северу от города, а в самом Мариуполе и окрестностях находятся примерно две батальонные группы. При этом город постоянно подвергается бомбардировкам и авиаударам, сообщил спикер Министерства обороны США Джон Кирби.

«Наше знание диспозиции роSSийских сил, знаете, не идеально... В общем, мы оценили бы, что большинство роSSийских сил, сухопутных войск, которые были направлены в Мариуполь, отошли и двинулись к северу от Мариуполя... Небольшое количество, примерно эквивалентное паре батальонных групп, пока еще находится в Мариуполе и в его окрестностях», - сказал во время брифинга.

Сам Мариуполь, по его словам, продолжает терпеть массированные авиаудары, несмотря на это украинские военные все еще сопротивляются на территории металлургического комбината «Азовсталь».


Ирина Знась, ZN.ua

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