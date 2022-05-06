В Запорожской области оккупанты готовятся отбирать землю у местных жителей – ОВА

В поселке городского типа Черниговка в Запорожской области роSSийские оккупанты готовятся отбирать у людей землю, сообщили в областной военной администрации. Местных жителей принуждают заполнять «документы» о наличии земли.

«В Черниговке оккупанты хотят отобрать у людей землю. Заставляют до 8 мая заполнить форму, в которой указано, сколько земли имеет собственник, сколько - в аренде. Только после этого будет выдана лицензия на обработку земли. В противном случае комендант отберет всю не указанную землю в бумагах оккупантов», – сообщили в ОВА.

Указано также, что враг в Запорожской области продолжает разворовывать продукцию аграрных предприятий. А на фоне этого имитирует гуманитарную деятельность с показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным.