Идею вступления Украины в ЕС поддерживают все европейцы, кроме венгров – опрос
В среднем 66% европейцев хотят видеть Украину в ЕС
Во всех странах Европейского Союза большинство граждан поддерживают евроинтеграцию Украины. В целом по Европе этот показатель составляет 66%. И только в Венгрии эту идею поддерживают менее половины населения. Результаты соответствующего опроса опубликовала организация
Наибольшее вступление Украины в ЕС поддерживают в Португалии (87%), Эстонии (83%), Литве (82%) и Польше (81%). В Венгрии этот показатель самый низкий – 48%.
Больше всего несогласных видеть Украину в ЕС приходится на Люксембург (38%), Грецию (37%), Венгрию (36%).
71% считают, что Украина является частью европейской семьи. 93% европейцев одобряют предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от войны. 88% европейцев одобряют идею приема в ЕС беженцев. 80% одобряют финансовую поддержку Украины.