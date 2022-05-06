Идею вступления Украины в ЕС поддерживают все европейцы, кроме венгров – опрос

В среднем 66% европейцев хотят видеть Украину в ЕС

Идею вступления Украины в ЕС поддерживают все европейцы, кроме венгров – опрос
© depositphotos/Kagenmi

Во всех странах Европейского Союза большинство граждан поддерживают евроинтеграцию Украины. В целом по Европе этот показатель составляет 66%. И только в Венгрии эту идею поддерживают менее половины населения. Результаты соответствующего опроса опубликовала организация Flash Eurobarometer, сообщает " Украинская правда ".

Наибольшее вступление Украины в ЕС поддерживают в Португалии (87%), Эстонии (83%), Литве (82%) и Польше (81%). В Венгрии этот показатель самый низкий – 48%.

Больше всего несогласных видеть Украину в ЕС приходится на Люксембург (38%), Грецию (37%), Венгрию (36%).

71% считают, что Украина является частью европейской семьи. 93% европейцев одобряют предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от войны. 88% европейцев одобряют идею приема в ЕС беженцев. 80% одобряют финансовую поддержку Украины.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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