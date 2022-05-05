Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар

Владимир Путин и другие роSSийские чиновники в последнее время повторяли угрозы, что они могут применить ядерное оружие против Украины. Немыслимо? Как это ни страшно звучит, но такая угроза существует.

Путин очень сильно просчитался, когда начал войну против соседней страны, убежден издатель американского журнала Forbes Стив Форбс. По его мнению, роSSийский автократ недооценил, насколько коррумпированность его режима отравила роSSийскую армию. Офицеры и чиновники в сфере обороны были слишком заняты, набивая карманы, чтобы выполнять свою работу и строить современную армию.