Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Альянс должен четко донести до Кремля, насколько страшен будет его ответ, если ядерное табу с 1945 года будет нарушено, информирует
Владимир Путин и другие роSSийские чиновники в последнее время повторяли угрозы, что они могут применить ядерное оружие против Украины. Немыслимо? Как это ни страшно звучит, но такая угроза существует.
Путин очень сильно просчитался, когда начал войну против соседней страны, убежден издатель американского журнала
Украина с этой точки зрения – абсолютная противоположность. В 2014 году ее армия потерпела тяжелое поражение, когда Путин аннексировал Крым и начал оккупацию регионов на украинском востоке с помощью своих сил специального назначения. Но после этого Украина радикально реформировала свою армию. Великобритания, США и другие страны отправляли своих военных, чтобы они тренировали украинских солдат, обучая их сложным современным тактикам. Кроме того, ВСУ получили ценный боевой опыт на войне, тлевшей с 2014 года. Все эти факторы вместе сделали украинскую армию одной из лучших в мире.