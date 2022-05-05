Лукашенко говорит, что Беларусь не будет участвовать в войне против Украины
При этом предоставление своей территории агрессору уже является участием в войне, информирует
Белорусский диктатор Александр Лукашенко уверяет, что Беларусь якобы не собирается принимать участия в роSSийско-украинской войне,
"Мы не собираемся принимать участия в специальной операции Вооруженных Сил РоSSийской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости", - сказал он.
По словам Лукашенко, все, что Беларусь может предложить РоSSии, у нее уже есть, "поэтому нет никакой необходимости принимать участие в "спецоперации".
При этом с начала вторжения в Украину РФ неоднократно вела обстрелы украинской территории из Беларуси. Оттуда также наступали роSSийские войска. Предоставление своей территории агрессору уже является участием в войне.
Лукашенко уверен, что война в Украине могла бы быть остановлена в течение недели и даже раньше, если бы в этом были заинтересованы США и Великобритания.