Лукашенко говорит, что Беларусь не будет участвовать в войне против Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко уверяет, что Беларусь якобы не собирается принимать участия в роSSийско-украинской войне, передает БЕЛТА.

"Мы не собираемся принимать участия в специальной операции Вооруженных Сил РоSSийской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости", - сказал он.

По словам Лукашенко, все, что Беларусь может предложить РоSSии, у нее уже есть, "поэтому нет никакой необходимости принимать участие в "спецоперации".

При этом с начала вторжения в Украину РФ неоднократно вела обстрелы украинской территории из Беларуси. Оттуда также наступали роSSийские войска. Предоставление своей территории агрессору уже является участием в войне.