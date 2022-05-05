Сожженная техника, горы снарядов и граффити орков: как выглядит аэропорт в Гостомеле

В Гостомельском аэропорту шли самые ожесточенные боевые действия во время обороны Киева. Сегодня аэропорт полностью находится под контролем Вооруженных Сил Украины, а территория аэродрома усеяна разбитой вражеской техникой.

Об этом сообщает фотокорреспондент сайта "Апостроф" Роман Петушков.

"Разбитая техника россиян, десятки единиц техники, сожженный вертолет, разбитые здания и ангары аэропорта. Тысячи боеприпасов, настенные надписи. Тем временем ГСЧС активно продолжает поиск и разминирование неразорванных боеприпасов", - рассказал о ситуации Петушков, информирует Апостроф.


Инна Погрибная, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Как выглядит завод "Азовсталь" после начала штурма оккупантов: фото со спутникаКак выглядит завод "Азовсталь" после начала штурма оккупантов: фото со спутника
Украинцам удалость убежать от роSSийских снарядов: фото из ЗапорожьяУкраинцам удалость убежать от роSSийских снарядов: фото из Запорожья
ВСУ снова накрыли остров Змеиный – уничтожены 42 оккупантов и техникаВСУ снова накрыли остров Змеиный – уничтожены 42 оккупантов и техника
РоSSия ударила ракетами по Одесскому аэропортуРоSSия ударила ракетами по Одесскому аэропорту
Украина получит от Дании 25 БТРов, тяжелые минометы и тысячи минометных снарядов, - СМИУкраина получит от Дании 25 БТРов, тяжелые минометы и тысячи минометных снарядов, - СМИ
Ракетный удар по аэропорту Одессы нанесли с территории оккупированного Крыма – глава Одесской ОВА.Ракетный удар по аэропорту Одессы нанесли с территории оккупированного Крыма – глава Одесской ОВА.
Хотят основать "Южную Русь": стали известны настоящие планы орков, документХотят основать "Южную Русь": стали известны настоящие планы орков, документ
Бразилия продаст 300 тыс. снарядов для германских зенитных установок GepardБразилия продаст 300 тыс. снарядов для германских зенитных установок Gepard
Оставили после себя тесты на наркотики и мусор: как выглядит музей в Чернобыле после оккупантов, фотоОставили после себя тесты на наркотики и мусор: как выглядит музей в Чернобыле после оккупантов, фото
"Бомбят пустые поля": американская разведка помогает Украине спрятать ПВО от орков"Бомбят пустые поля": американская разведка помогает Украине спрятать ПВО от орков
Последние новости
Подгружаем последние новости