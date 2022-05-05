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2022-05-05
Сожженная техника, горы снарядов и граффити орков: как выглядит аэропорт в Гостомеле
В Гостомельском аэропорту шли самые ожесточенные боевые действия во время обороны Киева. Сегодня аэропорт полностью находится под контролем Вооруженных Сил Украины, а территория аэродрома усеяна разбитой вражеской техникой.
Об этом сообщает фотокорреспондент сайта "Апостроф" Роман Петушков.
"Разбитая техника россиян, десятки единиц техники, сожженный вертолет, разбитые здания и ангары аэропорта. Тысячи боеприпасов, настенные надписи. Тем временем ГСЧС активно продолжает поиск и разминирование неразорванных боеприпасов", - рассказал о ситуации Петушков, информирует
Инна Погрибная, Апостроф