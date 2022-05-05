Сожженная техника, горы снарядов и граффити орков: как выглядит аэропорт в Гостомеле

В Гостомельском аэропорту шли самые ожесточенные боевые действия во время обороны Киева . Сегодня аэропорт полностью находится под контролем Вооруженных Сил Украины, а территория аэродрома усеяна разбитой вражеской техникой.

Об этом сообщает фотокорреспондент сайта "Апостроф" Роман Петушков.