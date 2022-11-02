За призначенням Суровікіна стоїть Прігожин — Ходорковський
Путіну на руку залучення до участі у війні "вагнерівців", позаяк це все ще дає йому можливість нібито відмежувати Росію від тероризму і воєнних злочинів цих найманців, інформує
Колишній політичний в'язень та російський бізнесмен Міхаїл Хорорковський заявив, що власник ПВК "Вагнера" Євгєній Прігожин стоїть за призначенням генерала Сєргєя Суровікіна. Загалом, за словами Ходорковського, "кухар Путіна" у Росії наразі має більший вплив у політиці, ніж, приміром, глава МЗС Сєргєй Лавров чи міністр оборони Сєргєй Шойгу, пише
За даними ЗМІ, що цю інформацію Ходорковський вже передав комітету з закордонних справ Великої Британії.
"За його словами, Пригожин стоїть за нещодавнім призначенням генерала Сєргєя Суровікіна керівником військової операції в Україні і працює з ним по Україні в тісній взаємодії", – цитує росіянина The Guardian.
За словами Ходорковського, Прігожин отримує накази безпосередньо він російського президента Владіміра Путіна. До того ж главі Кремля вигідне використання "вагнерівців", позаяк це все ще дає йому можливість нібито відмежувати Росію від тероризму і їх воєнних злочинів.