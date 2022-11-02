За призначенням Суровікіна стоїть Прігожин — Ходорковський

Путіну на руку залучення до участі у війні "вагнерівців", позаяк це все ще дає йому можливість нібито відмежувати Росію від тероризму і воєнних злочинів цих найманців, інформує ZN.ua.

За призначенням Суровікіна стоїть Прігожин — Ходорковський
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Колишній політичний в'язень та російський бізнесмен Міхаїл Хорорковський заявив, що власник ПВК "Вагнера" Євгєній Прігожин стоїть за призначенням генерала Сєргєя Суровікіна. Загалом, за словами Ходорковського, "кухар Путіна" у Росії наразі має більший вплив у політиці, ніж, приміром, глава МЗС Сєргєй Лавров чи міністр оборони Сєргєй Шойгу, пише The Guardian.

За даними ЗМІ, що цю інформацію Ходорковський вже передав комітету з закордонних справ Великої Британії.

"За його словами, Пригожин стоїть за нещодавнім призначенням генерала Сєргєя Суровікіна керівником військової операції в Україні і працює з ним по Україні в тісній взаємодії", – цитує росіянина The Guardian.

За словами Ходорковського, Прігожин отримує накази безпосередньо він російського президента Владіміра Путіна. До того ж главі Кремля вигідне використання "вагнерівців", позаяк це все ще дає йому можливість нібито відмежувати Росію від тероризму і їх воєнних злочинів.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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