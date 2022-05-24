Как выглядит "Азовсталь" после боев: фото и видео

В сети показали, как выглядит огромный металлургический завод "Азовсталь" после роSSийских бомбардировок, где ранее прятались мирные жители и украинские военнослужащие, информирует Апостроф .

Фото обнародовал Мариупольский городской совет в Telegram.

На нем видна разрушенная переправа к заводу и разбитые объекты на его территории.

Также в сети появилось видеокадры разрушенного комбината.

"Азовсталь" был металлургическим гигантом, имеющим почти столетнюю историю и охватывающим обширную территорию (около 11 квадратных километров) на берегу реки Кальмиус. Он расположен между рекой и берегом Азовского моря. Завод имел собственный грузовой порт, разветвленную систему подземных коммуникаций, бомбоубежищ.

На его территории скрывались украинские военные и сотни мирных граждан. На «Азовстали» до войны работало более 10 тысяч человек. РоSSияне начали обстреливать комбинат в середине марта.