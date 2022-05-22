В Черном море маневрируют корабли-носители полтора десятка убийственных снарядов - ОК "Юг"

В настоящее время в Черном море продолжается маневрирование роSSийских кораблей-носителей смертоносных крылатых ракет. По данным оперативного командования "Юг" - все они находятся в готовности к применению более полутора десятков убийственных снарядов.

"Обнаглевшие оккупанты по открытым каналам связи и морской безопасности называют воды вокруг Змеиного своим территориальным морем, предупреждая иностранные суда об опасности приближения", - уточняют о ситуации в акватории Черного моря украинские военные.

Кроме того, в Одесской области усилены меры контроля за пограничным режимом в рамках военного положения "в целях обеспечения надежной охраны государственной границы, недопущения ее нарушений".