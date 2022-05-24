Немецкий астронавт рассказал, как выглядит война в Украине с МКС

Немецкий астронавт Маттиас Маурер, который недавно вернулся с Международной космической станции, рассказал, как выглядит война в Украине из космоса. По его словам, он видел «молнию», которая оказалась пролетом ракет, пишет Bild .

Маурер рассказал, что в начале полномасштабного вторжения РоSSии Украина погрузилась во тьму, поскольку освещение в городах выключили. «Фактически, можно было узнать только Киев , вся страна вокруг него была сплошной темнотой», - рассказал астронавт. Он также поделился, что один раз видел молнию над столицей Украины и понял, что это были попадания ракет.