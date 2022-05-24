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2022-05-24
Немецкий астронавт рассказал, как выглядит война в Украине с МКС
По его словам, экипаж станции был един в мнении о том, что происходит в нашей стране, информирует
Последствия обстрелов Украины роSSийскими оккупантами можно увидеть из космоса© Павел Кириленко Донецкая ОВА/telegram
Немецкий астронавт Маттиас Маурер, который недавно вернулся с Международной космической станции, рассказал, как выглядит война в Украине из космоса. По его словам, он видел «молнию», которая оказалась пролетом ракет, пишет
Маурер рассказал, что в начале полномасштабного вторжения РоSSии Украина погрузилась во тьму, поскольку освещение в городах выключили. «Фактически, можно было узнать только Киев, вся страна вокруг него была сплошной темнотой», - рассказал астронавт. Он также поделился, что один раз видел молнию над столицей Украины и понял, что это были попадания ракет.
Фаина Ваулина, ZN.ua