Канада отправляет в Украину еще 20 тысяч артиллерийских снарядов

Боеприпасы могут использоваться артиллерийскими орудиями, включая гаубицы M777, информирует ZN.ua.

Канада отправляет в Украину еще 20 тысяч артиллерийских снарядов
© Операция Объединенных сил / Facebook

Канада направляет в Украину дополнительно 20 тысяч артиллерийских снарядов для украинской армии, для обороны против русской оккупационной армии. Об этом заявила глава Минобороны Канады Аниты Ананд.

Эти боеприпасы калибра 155 мм передаются безвозмездно, но их стоимость составляет 98 миллионов долларов, согласно данным федерального правительства. Артиллерия поставляется из США, а финансирование осуществляется за счет 500 миллионов долларов, предусмотренных в федеральном бюджете на 2022 год.

Снаряды могут использоваться артиллерийскими орудиями, включая гаубицы M777, которые Канада уже отправила и которыми, по словам Министерства национальной обороны, канадские вооруженные силы обучили пользоваться украинские силы безопасности.

Ананд сказала, что эта дополнительная партия военной помощи «будет иметь решающее значение в нынешней борьбе Украины за защиту своих восточных территорий», и что «уже ведется работа по скорейшей доставке этой помощи в Украину».


Дубенко Вадим, ZN.ua

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