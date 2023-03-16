Канада відправить Україні артилерійські боєприпаси й ракети ППО

Канада планує відправити в Україну близько восьми тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та 12 зенітних ракет із запасів власної армії до вже розгорнутих систем протиповітряної оборони, повідомила міністр оборони держави Аніта Ананд під час десятої зустрічі контактної групи у форматі "Рамштайн", яка пройшла дистанційно 15 березня.

Згідно з повідомленням Міноборони Канади, країна також надасть Україні понад 1800 тренувальних снарядів калібру 105 мм, які супроводжуватимуть передачу танків Leopard 1 від Данії, Німеччини й Нідерландів.

Ананд також розповіла, що Збройні сили Канади вже розпочали процес постачання нашим бійцям чотирьох додаткових основних бойових танків Leopard 2, обіцяних наприкінці минулого місяця. Загалом планується відправка восьми одиниць такої бронетехніки, половина з яких уже перебувають в Польщі. Там канадські інструктори навчають українських військових керуванню танками.

За даними міністерства оборони, усі вісім Leopard 2, а також броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання й боєприпаси, прибудуть на територію нашої держави в найближчі тижні.