Польша дополнительно выделит Украине 100 млн евро гуманитарной помощи, - Моравецкий

"В настоящее время доставляют только три тысячи тонн такой помощи. Это менее 25 процентов потребностей".

Польша дополнительно выделит Украине 100 млн евро гуманитарной помощи, - Моравецкий
Фото: Twitter/Denys Shmyhal

Польша выделит Украине 100 млн евро гуманитарной помощи, передает "Украинская правда".

Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на Международной донорской конференции, посвященной сбору средств для нашего государства, пострадавшего от войны.

"Украина ежедневно нуждается в гуманитарной помощи. Эту информацию мы получили от наших друзей из Украины. Сейчас доставляют только три тысячи тонн такой помощи. Это меньше 25 процентов потребностей", - цитирует Моравецкого телеканал TVN24.

Глава правительства Польши также подчеркнул необходимость ужесточения санкций против РоSSии. В частности – внедрение нефтяного и газового эмбарго.

"Мы и дальше будем поддерживать вас всячески. Вы выиграете эту войну, мы выиграем ее вместе, вместе мы покажем, что европейские ценности – это не пустые слова, а действия следуют за ними", – сказал Моравецкий представителям украинской власти.

Напомним, сегодня на Международной донорской конференции украинской стороне удалось мобилизовать для восстановлен нашего государства $6,5 млрд.

Франция объявила, что увеличит финансовую помощь Украине до 2 млрд дол. Германия заявила о выделение Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, а Финляндия собирается отправить нашему государству дополнительную военную технику и дать еще 70 млн евро помощи.

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