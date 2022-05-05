Польша дополнительно выделит Украине 100 млн евро гуманитарной помощи, - Моравецкий

"В настоящее время доставляют только три тысячи тонн такой помощи. Это менее 25 процентов потребностей".

Польша выделит Украине 100 млн евро гуманитарной помощи, передает "Украинская правда".

Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на Международной донорской конференции, посвященной сбору средств для нашего государства, пострадавшего от войны.

"Украина ежедневно нуждается в гуманитарной помощи. Эту информацию мы получили от наших друзей из Украины. Сейчас доставляют только три тысячи тонн такой помощи. Это меньше 25 процентов потребностей", - цитирует Моравецкого телеканал TVN24.

Глава правительства Польши также подчеркнул необходимость ужесточения санкций против РоSSии. В частности – внедрение нефтяного и газового эмбарго.

"Мы и дальше будем поддерживать вас всячески. Вы выиграете эту войну, мы выиграем ее вместе, вместе мы покажем, что европейские ценности – это не пустые слова, а действия следуют за ними", – сказал Моравецкий представителям украинской власти.

Напомним, сегодня на Международной донорской конференции украинской стороне удалось мобилизовать для восстановлен нашего государства $6,5 млрд.

Франция объявила, что увеличит финансовую помощь Украине до 2 млрд дол. Германия заявила о выделение Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, а Финляндия собирается отправить нашему государству дополнительную военную технику и дать еще 70 млн евро помощи.