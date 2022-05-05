После разговора с Путиным Макрон увеличил общую французскую поддержку Украины до $2 миллиардов

Через два дня после разговора президента Франции Эммануэля Макрона с роSSийским диктатором Владимиром Путиным, он объявил об увеличении общей французской поддержки Украины до двух миллиардов долларов.

3 мая Путин через Макрона угрожал устроить голод в мире, если страны продолжат вводить санкции против РоSSии за полномасштабное вторжение в Украину.

"Сегодня я хотел бы объявить, что Франция увеличит свою общую поддержку до 2 млрд долларов, чтобы удовлетворить потребности, озвученные президентом Украины. Франция продолжит действовать согласованно в рамках ЕС , с нашими европейскими партнерами, а также в рамках "Большой семерки" и международных финансовых институтов, чтобы коллективно удовлетворять потребности украинского государства перед лицом катастрофы этой войны", - сказал Макрон на Международной донорской конференции высокого уровня для Украины в Варшаве в четверг.

Он добавил, что всего Франция выделила в 2022 году для Украины сумму $1,7 млрд.

"Помимо гуманитарной помощи, мы фактически предоставили украинскому правительству механизмы прямой бюджетной помощи и продолжаем поддерживать и гарантировать инвестиции и экспорт в Украину. Они необходимы для восстановления украинской экономики в критический момент и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе", - пояснил Макрон.