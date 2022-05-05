РоSSияне продолжают лгать о гуманитарных коридорах и разворовывать аграрные предприятия: сводка Генштаба

В Генштабе сообщают, что по состоянию на 18:00 5 мая противник не прекращает ведение наступательных действий в зоне ООС с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства на их странице в Фейсбуке .

"Одновременно, провоцирует напряженность в Приднестровском регионе республики Молдова и на территории республики Беларусь. Осуществляет перегруппировку, принимает меры по пополнению боеприпасов и горючего. Пытается улучшить тактическое положение своих войск. На временно захваченных территориях оккупанты продолжают разворовывать продукцию аграрных предприятий. Продолжаются обвинения роSSийской стороной правительства Украины в создании гуманитарной катастрофы на подконтрольной оккупантам территории. Также захватчики имитируют гуманитарную деятельность с показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным жителям", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В вооруженных силах республики Беларусь отмечено приведение отдельных подразделений в высшие степени боеготовности в целях проверки.

На Северском направлении идет инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области.

На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные позиции в районе города Харькова, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов. В связи с постоянными санитарными потерями личного состава противник осуществляет наращивание системы медицинского обеспечения войск, используя сеть гражданских лечебных учреждений на временно занятых территориях Харьковской области. На базе Купянской городской больницы оккупантами был обустроен госпиталь.

Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм, совершает артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, успехов не имеет. Из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РоSSийской Федерации.

На Донецком направлении противник пытался овладеть Попасной, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк, успеха не имел.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

"На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские мероприятия. Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мероприятий в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на территорию подконтрольную украинским властям. В то же время, оккупантами принимаются меры пополнения потерь личного состава за счет ускоренной подготовки военнослужащих" – сообщают в Генштабе.