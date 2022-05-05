В Запорожье вводят длительный комендантский час на 9 мая

В Запорожье решили ввести длительный комендантский час на 9 мая, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Так, решением военных в Запорожье внедряют "длительный комендантский час", который продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая.

Соблюдение требований комендантского часа будут контролироваться правоохранителями, военнослужащими и бойцами подразделения территориальной обороны.

В настоящее время жителей города просят не появляться на улице в неустановленное время и не мешать специальным службам гарантировать безопасность города в военное время.

Также отмечается, что 9 мая в Запорожье не будут работать пункты выдачи гуманитарной помощи.