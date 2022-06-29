Відразу три нові заборони вводять в Одеській області: Марченко прийняв жорстке рішення

На території Одеської області вводять нові заборони з 30 червня.

ПРо це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Так, розпорядженням начальника Одеської ОВА Максима Марченка з 30 червня 2022 року забороняється на території Одеси та Одеської області використання і продаж піротехнічних засобів, у тому числі феєрверків, салютів і петард, незалежно від класу.

Також забороняється рух транспортних засобів, які використовують в своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача або систему «прямотік» та конструктивнi особливості, системи випуску газiв якиx продукують надмірний рівень шуму.

Як передає Братчук, цим же розпорядженням заборонено використання транспортних засобів, які використовуються в несанкціонованих авто/мото змаганнях, водії яких здійснюють небезпечне керування.

Ці обмеження діють до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.

Раніше аналогічні заборони на використання і продаж феєрверків та рух гучного транспорту запровадили в Києві.