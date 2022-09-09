Число країн, що вводять візові обмеження для росіян, має збільшуватися – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував державам, що вже запровадили обмеження на перетин кордону для туристів з РФ , і закликав інші країни ухвалювати аналогічні санкції, щоб змусити росіян відчути ціну війни проти України. Про це голова нашої держави заявив на спільній із президентом Латвії Егілсом Левітсом і прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким пресконференції в Києві, пише Укрінформ .

«Сьогодні ми отримали вже і від Латвії, і Польщі підтримку санкційної політики проти агресії РФ . Ми сьогодні обговорили важливий аспект візових обмежень для туристів з РФ в «недружню», як вони кажуть, Європу. Мені здається, це абсолютно справедливе рішення. Сьогодні говорили про те, що ми повинні об’єднатися й коло таких країн повинно розширюватися, щоб Росія відчувала ціну за цю війну», – сказав Зеленський.