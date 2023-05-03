В Херсоні вводять комендантську годину на дві з половиною доби

Місто буде закрито на в’їзд та виїзд.

У Херсоні вводять тривалу комендантську годину, яка триватиме з 20:00 5 травня до 6:00 8-го травня, повідомив у середу голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує ZN.ua.

В Херсоні вводять комендантську годину на дві з половиною доби
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«Для сприяння безперешкодної роботи правоохоронних органів запроваджуємо цілодобову комендантську годин», - заявив він та закликав містян заздалегідь підготуватись до обмежень - вирішити нагальні справи та зробити запас продуктів.

Протягом цих 58 годин в місті буде заборонено знаходитися на вулицях міста чи пересуватись кудись. Також Херсон буде закритий на в?їзд та виїзд.

Винятки будуть зроблені для медиків, працівників комунальних служб та проавоохоронців, яким можна буде дістатись на роботу за заздалегідь узгодженими списками.

«Якщо вам потрібно прогулятись біля свого будинку чи сходити в магазин поруч – ніхто вас не обмежує, але попрошу максимально в ці дні залишатись вдома. Такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити вас на небезпеку», - додав голова ОВА.


Ірина Знась, ZN.ua





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