Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Штайнмайером
Ермак подтвердил информацию о звонке и отметил, что россияне тщетно надеются расколоть единство Европы в поддержке Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня беседовал с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Эту информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
"Германия остается мощным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение, могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины тщетна", – отметил он.
Напомним, по информации немецких СМИ, Штайнмайер хотел приехать с визитом в Киев в апреле, но президент Владимир Зеленский вроде бы не пригласил его. Среди причин называют тесные связи немецкого политика с Россией в прошлом.
Президент Украины, в свою очередь, заявил, что не получал обращения Штайнмайера о визите. А Шольц назвал решение Киева оскорбительным. При этом он отверг обвинения в том, что Германия не спешит с военной помощью Украине.
После этого Германия дала разрешение на поставки Украине тяжелого вооружения.