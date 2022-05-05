Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Штайнмайером

Ермак подтвердил информацию о звонке и отметил, что россияне тщетно надеются расколоть единство Европы в поддержке Украины.

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Штайнмайером
Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня беседовал с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Эту информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Германия остается мощным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение, могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины тщетна", – отметил он.

Напомним, по информации немецких СМИ, Штайнмайер хотел приехать с визитом в Киев в апреле, но президент Владимир Зеленский вроде бы не пригласил его. Среди причин называют тесные связи немецкого политика с Россией в прошлом.

Президент Украины, в свою очередь, заявил, что не получал обращения Штайнмайера о визите. А Шольц назвал решение Киева оскорбительным. При этом он отверг обвинения в том, что Германия не спешит с военной помощью Украине.

После этого Германия дала разрешение на поставки Украине тяжелого вооружения.



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