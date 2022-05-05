Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома

Это связано с угрозой ракетных ударов.

Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Фото: УНН

В Ивано-Франковске 7-9 мая отменили все публичные мероприятия, включая молебны и празднование Дня города. Это связано с высокой угрозой роSSийских ракетных ударов.

Мэр города Руслан Марцинкив призвал с пониманием отнестись к этому объявлению.

"Прошу по возможности 7, 8, 9 мая работодателей, всех жителей Ивано-Франковска не скапливаться на озере, в парке, в других публичных местах. По возможности – выехать за город, по возможности – обработать свои огороды, то есть поменьше чтобы было людей 7, 8, 9 мая в городе Ивано-Франковск", – призвал он.

При невозможности уехать Марцинкив призвал сидеть дома.

По данным Министерства обороны Украины, по случаю 9 мая ожидаются определенные провокации или активизация обстрелов со стороны РоSSии. Представитель министерства не исключает, что РФ может сама себе придумать "победы" на фронте и выдать их за реальность.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Настоящее гетто: захватчики удерживают жителей Мариуполя в фильтрационных лагерях — советник мэраНастоящее гетто: захватчики удерживают жителей Мариуполя в фильтрационных лагерях — советник мэра
Ермак призвал Израиль встать на сторону Украины после антисемитских заявлений ЛавроваЕрмак призвал Израиль встать на сторону Украины после антисемитских заявлений Лаврова
ВР призвала ООН создать спецтрибунал по фактам геноцида РФВР призвала ООН создать спецтрибунал по фактам геноцида РФ
Главный раввин РоSSии призвал Лаврова извиниться за слова о Гитлере и евреяхГлавный раввин РоSSии призвал Лаврова извиниться за слова о Гитлере и евреях
Владимир Кличко призвал Зеленского пригласить Штайнмайера в КиевВладимир Кличко призвал Зеленского пригласить Штайнмайера в Киев
ПВО сбило ракеты над Винницей и Киевщиной, в других городах сообщают о взрывах (обновлено)ПВО сбило ракеты над Винницей и Киевщиной, в других городах сообщают о взрывах (обновлено)
В Угледаре оккупанты убили мирных жителей, пришедших за водой: фото с места трагедииВ Угледаре оккупанты убили мирных жителей, пришедших за водой: фото с места трагедии
РоSSийские захватчики собирают личные данные местных жителей в Бердянске — Запорожская ОВАРоSSийские захватчики собирают личные данные местных жителей в Бердянске — Запорожская ОВА
За сутки россияне 25 раз открывали огонь по мирным городам Луганщины, - ГайдайЗа сутки россияне 25 раз открывали огонь по мирным городам Луганщины, - Гайдай
Убивал и пытал мирных жителей в Буче: Офис генпрокурора установил первого подозреваемого россиянинаУбивал и пытал мирных жителей в Буче: Офис генпрокурора установил первого подозреваемого россиянина
Последние новости
Подгружаем последние новости