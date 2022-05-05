Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома

В Ивано-Франковске 7-9 мая отменили все публичные мероприятия, включая молебны и празднование Дня города. Это связано с высокой угрозой роSSийских ракетных ударов.

Мэр города Руслан Марцинкив призвал с пониманием отнестись к этому объявлению.

"Прошу по возможности 7, 8, 9 мая работодателей, всех жителей Ивано-Франковска не скапливаться на озере, в парке, в других публичных местах. По возможности – выехать за город, по возможности – обработать свои огороды, то есть поменьше чтобы было людей 7, 8, 9 мая в городе Ивано-Франковск", – призвал он.

При невозможности уехать Марцинкив призвал сидеть дома.