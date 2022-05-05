Действия роSSийских чиновников усиливают эффект международных санкций — ГУР Минобороны

Речь идет о тотальной некомпетентности государственного регулятора, информирует ZN.ua.

Действия роSSийских чиновников лишь усиливают эффект международных санкций, введенных против РФ за вторжение в Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«В РФ продолжаются попытки преодолеть критическую ситуацию на производствах военно-промышленного комплекса, возникшую в результате введенных международных санкций. Впрочем, деятельность роSSийских чиновников вносит дополнительный беспорядок в производственные схемы и усугубляет кризисные явления», - отмечается в сообщении.

В частности, об этом говорит письмо от имени АО «Тюменский аккумуляторный завод» на адрес «заместителя руководителя оперативного штаба по противодействию экономическим санкциям» Сергея Собянина.

«Санкции, которые ввели против РФ Евросоюз и США, несомненно, усложнили нашу работу, поскольку часть материалов и запчастей на оборудование, не производимые в РФ, мы закупали за рубежом. Современные реалии заставляют нас либо организовывать собственное производство, либо искать новых поставщиков… Однако то, что делают наши чиновники в отношении нас – в разы хуже санкций», - говорится в письме.

«Речь о тотальной некомпетентности государственного регулятора», – отмечает ГУР.

Благодаря внесенным изменениям производство не может получить достаточно сырья. К тому же разрушена система утилизации опасных отходов, в результате чего организаторы схемы могут загрязнить кислотой большие территории.

В результате такой «борьбы с экономическими санкциями» предполагается отток производства в Китай, отметили в разведке.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Обнародован список роSSийских оккупантов, которых наградили отличиями для ветеранов Второй мировой войныОбнародован список роSSийских оккупантов, которых наградили отличиями для ветеранов Второй мировой войны
РоSSийским захватчикам раздают награды для ветеранов Второй мировой войны — ГУР МинобороныРоSSийским захватчикам раздают награды для ветеранов Второй мировой войны — ГУР Минобороны
ВСУ 4 мая поразили девять воздушных целей роSSийских оккупантовВСУ 4 мая поразили девять воздушных целей роSSийских оккупантов
На вокзале освобожденного Тростянца обнаружили штаб и застенку роSSийских военныхНа вокзале освобожденного Тростянца обнаружили штаб и застенку роSSийских военных
Разведданные США помогли украинским воинам ликвидировать ряд роSSийских генералов - New York TimesРазведданные США помогли украинским воинам ликвидировать ряд роSSийских генералов - New York Times
Нидерланды будут помогать Украине привлечь к ответственности роSSийских палачейНидерланды будут помогать Украине привлечь к ответственности роSSийских палачей
В Минобороны РоSSии пообещали выпустить из «Азовстали» гражданское населениеВ Минобороны РоSSии пообещали выпустить из «Азовстали» гражданское население
В Черном море три роSSийских носителя крылатых ракет готовы к осуществлению атак по Украине — Генштаб ВСУВ Черном море три роSSийских носителя крылатых ракет готовы к осуществлению атак по Украине — Генштаб ВСУ
РоSSия продолжает блокировать наши подразделения в районе Азовстали, – МинобороныРоSSия продолжает блокировать наши подразделения в районе Азовстали, – Минобороны
Еврокомиссия утвердила поданное Совету ЕС предложение шестого пакета санкцийЕврокомиссия утвердила поданное Совету ЕС предложение шестого пакета санкций
Последние новости
Подгружаем последние новости