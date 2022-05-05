Действия роSSийских чиновников усиливают эффект международных санкций — ГУР Минобороны

Действия роSSийских чиновников лишь усиливают эффект международных санкций, введенных против РФ за вторжение в Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«В РФ продолжаются попытки преодолеть критическую ситуацию на производствах военно-промышленного комплекса, возникшую в результате введенных международных санкций. Впрочем, деятельность роSSийских чиновников вносит дополнительный беспорядок в производственные схемы и усугубляет кризисные явления», - отмечается в сообщении.

В частности, об этом говорит письмо от имени АО «Тюменский аккумуляторный завод» на адрес «заместителя руководителя оперативного штаба по противодействию экономическим санкциям» Сергея Собянина.

«Санкции, которые ввели против РФ Евросоюз и США , несомненно, усложнили нашу работу, поскольку часть материалов и запчастей на оборудование, не производимые в РФ , мы закупали за рубежом. Современные реалии заставляют нас либо организовывать собственное производство, либо искать новых поставщиков… Однако то, что делают наши чиновники в отношении нас – в разы хуже санкций», - говорится в письме.

«Речь о тотальной некомпетентности государственного регулятора», – отмечает ГУР.

Благодаря внесенным изменениям производство не может получить достаточно сырья. К тому же разрушена система утилизации опасных отходов, в результате чего организаторы схемы могут загрязнить кислотой большие территории.