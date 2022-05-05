Зеленский провел телефонный разговор со Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщил заместитель редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер в Twitter .

"Стороны договорились оставить прошлое позади, чтобы сосредоточиться на будущем сотрудничестве", - написал он, сообщив о разговоре.