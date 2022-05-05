Зеленский провел телефонный разговор со Штайнмайером

Зеленский провел телефонный разговор со Штайнмайером
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщил заместитель редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер в Twitter.

"Стороны договорились оставить прошлое позади, чтобы сосредоточиться на будущем сотрудничестве", - написал он, сообщив о разговоре.

БРЕКАНИЕ: Phone call между Steinmeier and @ZelenskyyUa - его spokesperson of Ukrainian President told @BILD „Седовались укрепить, чтобы занять за фокус на будущей cooperation.“

— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) May 5, 2022


Ирина Знась, ZN.ua

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