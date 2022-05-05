Мужчины из Украины смогут выезжать за границу во время войны

В Украине во время действия военного положения могут ослабить ограничения по выезду за границу мужчин призывного возраста. Об этом проинформировал Алексей Арестович, который занимает пост советника главы Офиса президента.

По его словам, сейчас в Правительстве обсуждается вопрос о том, чтобы разрешить некоторым категориям мужчин во время войны выезжать за границу. Речь идет про краткосрочные поездки.

Кого конкретно могут коснуться послабления? Арестович упомянул бизнесменов и ученых. Но он отметил, что поездки за границу даже во время войны нужны многим категориям мужчин.

Ранее ассоциация ЕБА предложила разрешить во время военного положения выезжать мужчинам для деловых целей в краткосрочные командировки за границу, так как это поможет восстановить украинскую экономику. В Ассоциации подчеркнули, что не все вопросы можно решить онлайн – нужны личные встречи и переговоры с потенциальными партнерами.

Арестович признался, что трудно принять решение о том, чтобы та или иная категория мужчин во время войны могла выезжать за границу. По его словам, всегда могут найтись люди, которые начнут критиковать такое решение.

Напомним, ранее Кабинет Министров упростил выезд за границу некоторым украинцам.