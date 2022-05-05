Беларусь продолжает стягивать военную технику к границам Украины: видео и карта

На территории Беларуси в сторону украинской границы двигаются колонны военной техники. Сегодня утром, 5 мая, колонна ВС РБ ехала по трассе М5 в сторону Бобруйска из Минска, информирует Апостроф.

Об этом сообщают в "Белорусском Гаюне".

В колонне, которая двигалась в 6:30 5 мая в сторону Бобруйска, можно заметить принадлежащие Вооруженным силам Беларуси УАЗы, МАЗы и несколько китайских "хаммеров" Dongfeng Mengshi EQ2050F. Обратим внимание, что они передвигались без номерных знаков.

Кроме того, в 10:45 похожую колонну заметили уже на трассе Р-31 в направлении Мозыря, что в 46 километрах от границы с Украиной.


Лиза Бровко, Апостроф

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