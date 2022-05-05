В Киевской области украинские защитники подняли на сушу затонувший боевой вертолет РФ

В Киевской области Вооруженные Силы Украины совместно с пограничниками подняли на сушу затонувший боевой вертолет РоSSии, сообщает Госпогранслужба в Telegram.

Этот вертолет является доказательством военных преступлений страны-агрессора против Украины.

"Позже это доказательство военных преступлений Московии в Украине подняли на сушу", - подчеркнули в Госпогранслужба.