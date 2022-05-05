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2022-05-05
В Киевской области украинские защитники подняли на сушу затонувший боевой вертолет РФ
"Крокодил" является доказательством военных преступлений страны-агрессора против Украины, информирует
© Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины
В Киевской области Вооруженные Силы Украины совместно с пограничниками подняли на сушу затонувший боевой вертолет РоSSии, сообщает Госпогранслужба в
Этот вертолет является доказательством военных преступлений страны-агрессора против Украины.
"Позже это доказательство военных преступлений Московии в Украине подняли на сушу", - подчеркнули в Госпогранслужба.
Анна Конюченко, ZN.ua