Удар по Закарпатью россияне нанесли необычными и очень опасными ракетами

Первый ракетный обстрел по Закарпатью россияне нанесли необычными ракетами с осколково-фугасным наполнением. Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Мыкита, опубликовав фото последствий разрывов этих ракет.

"Враг целит по Закарпатью ракетами, которые имеют осколково-фугасное наполнение. Оно предназначено для поражения не только объектов, но прежде всего людей. На этих фотографиях ясно видно, как после взрыва ракеты разлетаются сформированные округлые элементы и буквально прорезают металл”, – написал Виктор Мыкита в своем Telegram.

Именно такие обломки повредили дома в радиусе 300 метров от места попадания ракеты.

Следовательно, глава области подчеркнул: “Это еще раз указывает, что во время сигнала воздушной тревоги нужно немедленно пройти в помещения, которые не имеют окон. Стены защищают от поражения этими осколково-фугасными элементами.