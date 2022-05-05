Беларусь начала подготовку к новым военным учениям — британская разведка

В Беларуси сухопутные войска приступили к подготовке полигонов к новому циклу военных учений, которые должны стать кульминацией цикла начатых зимой тренировок. В то же время, как отмечает британская разведка, майские учения проводятся в Беларуси ежегодно.

«РоSSия, вероятно, будет пытаться увеличить угрозу, которую представляют для Украины эти учения, чтобы закрепить украинские силы на севере и не дать сосредоточиться на битве за Донбасс», - отмечают аналитики британского Минобороны.

При этом они не заметили признаков отклонения от нормального цикла учений, что бы мачто представлять угрозу для союзников и партнеров.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 05 May 2022



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?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/5gt1p5MeT6 — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 5, 2022

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