Беларусь начала подготовку к новым военным учениям — британская разведка

В Беларуси сухопутные войска приступили к подготовке полигонов к новому циклу военных учений, которые должны стать кульминацией цикла начатых зимой тренировок. В то же время, как отмечает британская разведка, майские учения проводятся в Беларуси ежегодно.

«РоSSия, вероятно, будет пытаться увеличить угрозу, которую представляют для Украины эти учения, чтобы закрепить украинские силы на севере и не дать сосредоточиться на битве за Донбасс», - отмечают аналитики британского Минобороны.

При этом они не заметили признаков отклонения от нормального цикла учений, что бы мачто представлять угрозу для союзников и партнеров.