В бою под Изюмом погиб журналист и боец ВСУ Александр Махов

36-летний Герой пошел на фронт добровольцем в первый день роSSийского вторжения

От обстрелов оккупантов погиб журналист, военнослужащий ВСУ 36-летний Александр Махов. Об этом в Telegram сообщил главный редактор канала иновещания UATV Алексей Мацуко.

Александр много лет работал на каналах "Украина" и "Украина 24" военным корреспондентом и освещал события на передовой. В 2021 году перешел на канал Дом.

В день начала полномасштабной агрессии РоSSии журналист ушел на фронт.

“Я ветеран и резервист, и я иду на войну. Пора освободительной войны! Буду биться и убивать – сколько буду иметь сил. Служу украинскому народу!” –писал Махов в фейсбуке 24 февраля.

"Пусть его сын Владислав знает: РоSSия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это была мечта Александра. Мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!”, – сказал в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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