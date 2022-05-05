В бою под Изюмом погиб журналист и боец ВСУ Александр Махов
36-летний Герой пошел на фронт добровольцем в первый день роSSийского вторжения
От обстрелов оккупантов погиб журналист, военнослужащий ВСУ 36-летний Александр Махов. Об этом в Telegram
Александр много лет работал на каналах "Украина" и "Украина 24" военным корреспондентом и освещал события на передовой. В 2021 году перешел на канал Дом.
В день начала полномасштабной агрессии РоSSии журналист ушел на фронт.
“Я ветеран и резервист, и я иду на войну. Пора освободительной войны! Буду биться и убивать – сколько буду иметь сил. Служу украинскому народу!” –
"Пусть его сын Владислав знает: РоSSия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это была мечта Александра. Мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!”, – сказал в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.