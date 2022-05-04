С начала роSSийского вторжения в Украину по меньшей мере в шести регионах РФ поджигали военкоматы — BBC
Последний подобный инцидент произошел в ночь на 4 мая.
С начала полномасштабной войны РФ против Украины как минимум из шести роSSийских регионов поступали сообщения о попытках поджога военных комиссариатов. Об этом пишет
В частности, по информации издания, последний подобный случай произошел в ночь на 4 мая в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, где здание военкомата забросали коктейлями Молотова. Ранее попытки поджога фиксировали в Московской, Воронежской, Свердловской и Ивановской областях, а также в Мордовии.
Пока неизвестно, связаны ли между собой упомянутые инциденты в шести регионах РоSSии.
Отмечается, что люди поджигают военные комиссариаты на фоне слухов о возможном объявлении мобилизации на территории РФ, в частности 9 мая. Хоть в Кремле и назвали подобные сообщения чушью.
Кроме этого, 1 апреля в РоSSии начался весенний призыв. Перед этим стало известно о случаях привлечения оккупантами срочников к ведению боевых действий в Украине, несмотря на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что их не будут отправлять "в горячие точки".
В издании также поставили под сомнение заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о "десятках" случаев поджогов военкоматов с начала роSSийского вторжения. BBC не имеет подтверждений этой информации.
По информации русской службы BBC, на протяжении года до начала полномасштабной войны РФ против Украины в роSSийских медиа писали лишь о трех случаях пожаров в военкоматах. В частности, в Москве горело здание сборного пункта военкомата, а в Пензе и Иванове — неэксплуатируемые помещения, из которых уже выехали военные комиссариаты.