В результате обстрелов оккупантов погиб журналист Александр Махов

После начала полномасштабной агрессии РоSSии он ушел на фронт.

В результате обстрелов оккупантов погиб журналист Александр Махов
Олександр Махов
Фото: facebook.com/www.ukraine24.ua

От обстрелов русских оккупантов погиб журналист, военный корреспондент Александр Махов.

Об этом сообщает канал "Украина 24".

Махов много лет работал на каналах Украина и Украина 24 и освещал события на передовой. В октябре 2021 года он перешел на канал Дом.

После начала полномасштабной агрессии РоSSии журналист ушел на фронт.

"Я ветеран и резервист и я иду на войну. Пришло время освободительной войны! Буду биться и убивать – сколько буду иметь сил. Служу украинскому народу!" – писал Махов в фейсбуке.

Александр Махов – участник боевых действий, вел подкаст "Военкор". В 2020 году стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, проводившего эвакуацию граждан Украины из Уханя.

Напомним, в результате обстрела Киева оккупантами 28 апреля погибла журналистка “Радио Свобода” Вера Гирич.

По состоянию на 16 апреля сообщалось, что с начала полномасштабной войны в Украине от действий оккупантов погиб 21 журналист.

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