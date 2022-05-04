В результате обстрелов оккупантов погиб журналист Александр Махов

После начала полномасштабной агрессии РоSSии он ушел на фронт.

От обстрелов русских оккупантов погиб журналист, военный корреспондент Александр Махов.

Об этом сообщает канал "Украина 24".

Махов много лет работал на каналах Украина и Украина 24 и освещал события на передовой. В октябре 2021 года он перешел на канал Дом.

После начала полномасштабной агрессии РоSSии журналист ушел на фронт.

"Я ветеран и резервист и я иду на войну. Пришло время освободительной войны! Буду биться и убивать – сколько буду иметь сил. Служу украинскому народу!" – писал Махов в фейсбуке.

Александр Махов – участник боевых действий, вел подкаст "Военкор". В 2020 году стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, проводившего эвакуацию граждан Украины из Уханя.

Напомним, в результате обстрела Киева оккупантами 28 апреля погибла журналистка “Радио Свобода” Вера Гирич.

По состоянию на 16 апреля сообщалось, что с начала полномасштабной войны в Украине от действий оккупантов погиб 21 журналист.