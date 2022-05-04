"Стартует от десяти миллионов долларов": в рф решили продать роскошный замок Пугачевой и Галкина

"Стартует от десяти миллионов долларов": в рф решили продать роскошный замок Пугачевой и Галкина

Концерты юмориста в РФ уже запрещены, рекламные контракты разорваны

Как известно, сразу после начала войны стало известно, что Галкин и Пугачева покинули россию. Причем артисты осудили вторжение рф на наши земли, поддержали нашу страну и выступили против действий оккупантов. Агрессия со стороны росси не заставила себя ждать. Об этом заявила журналистка Алена Жигалкина, ссылаясь на свои источники, в YouTube-канале.

Так, стало известно, что дом Галкина и Пугачевой выставлен на продажу. Сейчас Максима Галкина начали называть в рф предателем, ведь он поддерживает Украину и против безумного вторжения рф на наши земли.

Концерты юмориста в РФ уже запрещены, рекламные контракты разорваны. По информации журналистки, цена роскошного особняка стартует от десяти миллионов долларов.

«Там шесть этажей. На самом последнем — стеклянный пол. А также там есть бассейн, кинотеатр, летний театр и шикарный сад» - сказано в сообщении.

Как рассказала Ефросинина, действия артистов не прошли для шоумена без последствий. В россии Галкин остался не только без работы, но и без роскошного замка, в котором они с Пугачевой и детьми жили в последние годы.

«Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет. Все забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. То есть с ним происходит все то, чего боятся артисты в РоSSии. Его нет и не будет», - рассказала украинская ведущая.


Дарина Силина, politeka.net

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