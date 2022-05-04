Австрия заявила, что ускоренная процедура вступления Украины в ЕС невозможна

По мнению австрийского правительства, Украина не попадет в ЕС в ближайшие пять-десять лет.

Австрийское министерство по делам ЕС и конституционным вопросам Каролин Эдтштадлер заявило, что вступление Украины в ЕС не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет". Об этом сообщает УП со ссылкой на Euractiv.

Эдштадлер прокомментировала недавнее предложение Украине министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга рассмотреть другие способы приблизиться к ЕС , кроме членства. Она заявила, что полный процесс присоединения Украины будет "длительным процессом адаптации, который, безусловно, не может быть достигнут в ближайшие пять-десять лет", поскольку "некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетия для следующего шага".

Она также добавила, что для Украины не может быть ускоренной процедуры.

"Министр иностранных дел также хотел этим сказать, что, возможно, также придется выявить творческий подход в том, как вы знакомите Украину с западными ценностями. Очевидно, что Украина услышала отказ от членства в ЕС , а это не то, что имелось в виду, и это не позиция Австрии", - сказала Эдтштадлер.

Австрия - одна из немногих европейских стран, отказавшаяся поставлять Украине оружие, решив поддержать страну гуманитарной помощью.

На данный момент страна поставила 10 000 шлемов, бронежилетов и 100 000 литров топлива, а также предоставила Красному Кресту и другим НПО помощь в размере 17,5 млн. евро. Австрийское правительство вносит 10 миллионов евро в программу помощи Украине от Всемирного банка.