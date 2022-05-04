Война РФ против Украины обострила экономические проблемы Америки - Блинкен

Полномасштабная война, которую РоSSия развязала против Украины, обостряет проблемы на Американском континенте, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на ежегодной Вашингтонской конференции по Америке, передает « Голос Америки ».

«РоSSийская брутальная агрессивная война против Украины усугубила многие из существующих проблем из-за роста цен на важные сырьевые материалы в Америках, от удобрений до пшеницы и бензина, прервала ключевые экспортные рынки для многих отраслей в Америках и заставила домохозяйства региона делать тяжелый выбор из-за стремительного роста трат на проживание», – сказал дипломат.

В следующем месяце в Лос-Анджелесе состоится саммит Америк, и среди тем, которым следует уделить внимание, Блинкен назвал экономические последствия и вопросы здравоохранения, которые поставила пандемия COVID-19, «брутальное и непровоцированное нападение РоSSии на Украину, а также рост угроз для свободных и демократических обществ со стороны Китая и других авторитарных правительств».