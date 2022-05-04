Война РФ против Украины обострила экономические проблемы Америки - Блинкен

Еда и другие жизненно необходимые продукты становятся все менее доступными по всему миру из-за имперских амбиций Кремля, информирует ZN.ua.

Война РФ против Украины обострила экономические проблемы Америки - Блинкен
© Скріншот з відео

Полномасштабная война, которую РоSSия развязала против Украины, обостряет проблемы на Американском континенте, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на ежегодной Вашингтонской конференции по Америке, передает «Голос Америки».

«РоSSийская брутальная агрессивная война против Украины усугубила многие из существующих проблем из-за роста цен на важные сырьевые материалы в Америках, от удобрений до пшеницы и бензина, прервала ключевые экспортные рынки для многих отраслей в Америках и заставила домохозяйства региона делать тяжелый выбор из-за стремительного роста трат на проживание», – сказал дипломат.

В следующем месяце в Лос-Анджелесе состоится саммит Америк, и среди тем, которым следует уделить внимание, Блинкен назвал экономические последствия и вопросы здравоохранения, которые поставила пандемия COVID-19, «брутальное и непровоцированное нападение РоSSии на Украину, а также рост угроз для свободных и демократических обществ со стороны Китая и других авторитарных правительств».

Катастрофическое влияние непровоцированного вторжения РФ в Украину отметила на этой неделе также администратор USAID Саманта Пауэр в интервью АВС. По ее информации, в связи с войной цены на продукты питания в мире выросли на 34%.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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