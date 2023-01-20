США домовляються з країнами Латинської Америки про передачу Україні їхніх запасів радянської зброї

Сполучені Штати Америки ведуть перемовини з країнами Латинської Америки про передачу Україні радянської та російської зброї, яка перебуває на балансі їхніх збройних сил, в обмін на постачання американської техніки. Про це 19 січня заявила голова Південного командування ЗС США генералка Лора Річардсон, передає Voice of America .

Вона пояснила, що зброя та боєприпаси радянського зразка є у дев’яти країн Латинської Америки, але третина з них – Куба, Венесуела та Нікарагуа є союзниками Росії. США ведуть перемовини з рештою.

«Росія має союзників в [урядах] Куби, Венесуели та Нікарагуа, але шість інших країн мають російську військову техніку. США намагаються вмовити ці шість країн пожертвувати Україні російську військову техніку та замінити її американською зброєю», – заявила Лора Річардсон.

Вона додала, що через введені санкції оператори російської військової техніки в Латинській Америці мають труднощі з отриманням від Росії запасних частин. Це серйозно ускладнює підтримання боєздатності техніки, військових комплексів і літальних апаратів.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, що базується у Вашингтоні, радянську та російську зброю свого часу купували зокрема Мексика, Перу, Аргентина, Колумбія, Бразилія.