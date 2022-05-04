Вчера РоSSия нанесла около 50 авиаударов по объектам в Украине, – Минобороны

За прошедшие сутки РоSSийская Федерация нанесла ряд авиационных ударов по стратегическим объектам во Львовской, Харьковской, Луганской, Закарпатской и Донецкой областях.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник в Медиацентре Украины.

"Для авиационных ударов во Львовской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Закарпатской областях противник привлекал оперативно-тактическую и стратегическую авиацию. Было нанесено около полусотни ударов. РоSSийские стратегические бомбардировщики Ту-160 совершили 18 пусков ракет с акватории Каспийского моря по территории Украины", – сказал спикер Минобороны.

По его словам, РФ пытается увеличить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей. Также враг проводит перегруппировку войск, чтобы развернуть наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

Напомним, по данным командования воздушных сил ВСУ, 3 мая в ходе массированного ракетного удара по Украине РоSSия выпустила не менее 18 ракет, восемь из них были перехвачены и сбиты противовоздушной обороной Вооруженных сил Украины.