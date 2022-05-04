Просьба сдать Кривой Рог: экс-министр МВД Захарченко позвонил Вилкулу и получил "ответку"

Просьба сдать Кривой Рог: экс-министр МВД Захарченко позвонил Вилкулу и получил

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что ему звонил бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко с предложением сдать россиянам Кривой Рог.

Об этом Вилкул заявил в интервью Украинской правде.

"Это же было на второй день, в тот момент, когда флажки на карте двигались с ужасающей скоростью. С таким вот предложением: Александр Юрьевич, вы же умный человек, вы понимаете, что ситуация уже определена. Подпишите, пожалуйста, от имени Кривого Рога какой-то там договор с оккупантами о любви, дружбе, взаимопонимании, взаимопомощи, и будете великим человеком, как он выразился, в "новой Украине", - рассказал Вилкул.

Александр Вилкул

Он добавил, что в ответ нецензурно послал Захарченко.

"Я его послал очень длинным нецензурным выражением. Наверное, не стоит повторяться. Поэтому там особой дискуссии не было. Я в течение 10 секунд сообщил об этом факте в спецорганы, тем, кто у нас занимается вопросами безопасности и контрразведки", - сказал Вилкул.

Виталий Захарченко занимал пост министра внутренних дел с 2011 до 2014 года, после Революции Достоинства бежал в РоSSию.

 


Алексей Ионов, politeka.net

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