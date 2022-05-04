Под Харьковом ВСУ уничтожили роSSийскую радиолокационную станцию: фото

Возле Харькова украинские защитники уничтожили роSSийскую радиолокационную станцию.

Об этом сообщает волонтер Роман Доник на своей странице в соцсети Facebook, информирует Апостроф .

"Вчера не было стопроцентной уверенности, поэтому ничего не писал. Но уже есть подтверждение, поэтому с утра немного приятного. В полосе ОУВ "Слобода", артиллеристами уничтожена РЛС 9С36 (радиолокационная станция подсветки целей и наведение ракет ЗРК 9К317)", – отметил волонтер.

Также он рассказал о потерях врага в Харьковской области: минус два танка, БМП-6, БТР-1, 30 автомобилей; 42 роSSийских оккупантов. Это все дается очень большой ценой, говорит Роман Доник.

"Но надо понимать, какими усилиями дается это все оружейникам. По нашим защитникам совершили два авиационных удара, один ракетный удар. 38 артиллерийских обстрелов. Попытки атаковать и контратаковать там где оккупантов потеснили. Враг успеха не имел. РоSSийских понемногу, но хорошо" , – добавил он.