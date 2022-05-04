РоSSийский режиссер Шахназаров пригрозил противникам войны в Украине концлагерями и стерилизацией

В эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" роSSийский режиссер и пропагандист Карен Шахназаров заявил, что в РоSSии противников символа войны в Украине "не пощадят". Он пригрозил россиянам, критикующим букву "Z", "концлагерями, перевоспитанием и стерилизацией".

Гендиректор "Мосфильма" сказал, что ему не нравится знак Z, и вместо него он бы хотел видеть на военной технике РФ красные звезды и флаги. "Мне "Z" не нравится. Я бы предпочел, чтобы там были красные звезды, на танках. Красные звезды и красные флаги. Я не очень понимаю происхождение этих латинских слов. Тут же очень важна символика", - отметил Шахназаров, информирует Апостроф.

РоSSийский режиссер и пропагандист при этом заявил, что противники символики будут наказаны. По словам Шахназарова, людей, которые критикуют "Z", ждут "концлагеря, перевоспитание" и даже "стерилизация".

"Даже противники этой буквы "Z" должны понимать, что если они рассчитывают, что их пощадят. Нет, их не пощадят. Это все по-серьезному уже. В случае чего: концлагеря, перевоспитание, стерилизация" - отметил он.

Фото: Wikipedia

Пользователи сети раскритиковали скандальное заявление режиссера.

"Не надо останавливаться - вводите уже смертную казнь, чтобы снять моральную ответственность у тех, кто будет вас казнить после революции", "Это чистой воды нацизм и фашизм", "И вот эти, так сказать, люди, корчат из себя борцов с фашизмом", "И это говорит деятель культуры. От других и ждать нечего", "Это просто ужасно. Просто сумасшедший дом", "Вот где надо проводить "денацификацию". Это что, не фашизм?", "Коллективное сумасшествие. Совершенно реальный и хорошо изученный феномен", "Ну и Шахназаров. Вроде хорошие фильмы снимал, а теперь стал мерзавцем", "Больше ада, пожалуйста!", "Думают, что будут править вечно!" – высказались люди по этому поводу.


Любовь Блажко, Апостроф

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